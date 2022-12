No Ceará, metro quadrado tem aumento de 0,4% em novembro, aponta IBGE

O valor do metro quadrado no Ceará teve aumento de R$ 6,12, o equivalente a uma variação positiva de 0,4%, entre outubro e novembro de 2022. Custando, em média, R$ 1.547,46, o preço médio cearense é o sexto mais barato entre os demais estados brasileiros.

Os dados são do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira, 9 de dezembro. O maior aumento registrado foi no Distrito Federal (1,97%) e a maior queda foi em Alagoas (-0,23%).

Máxima e mínima

No Ceará, os preços médios variam, a depender do tipo de projeto, entre R$ 2.065,45, para projetos com padrão de acabamento alto; e R$ 413,41, para aqueles com acabamento mínimo.

Desde novembro de 2021, o preço da construção civil aumentou 11,26%. Em outubro, o metro quadrado cearense apresentou uma queda de 0,08% no custo, a única variação negativa registrada no último ano.

Ainda de acordo com os dados do Sinapi, a variação cearense foi menor do que a média dos demais estados nordestinos, mas maior do que a média brasileira.

Em nível nacional, o custo da construção civil teve um aumento percentual de 0,15%, o menor desde junho de 2020. O aumento de valor vem em desaceleração desde maio.

