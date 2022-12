Lula diz que fará quantas conversas forem necessárias para aprovar PEC na Câmara

O presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira, 9, já ter escutado rumores de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição enfrentará problemas para passar na Câmara dos Deputados, depois de já ter tramitado pelo Senado de forma favorável ao próximo governo. "Já ouvi boato de que a PEC terá problema na Câmara. Eu não acredito", disse no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília.

Lula prometeu que fará "quantas conversas forem necessárias" para que a PEC seja aprovada na Câmara da mesma forma que passou pelo Senado.

"Espero que pessoas compreendam que não é PEC para Lula, mas para reparar orçamento (do atual presidente Jair) Bolsonaro e garantir mínimo", disse o presidente eleito. "Se for preciso conversar dez vezes com Lira e Pacheco, conversarei", reforçou, referindo-se aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula, que mais cedo anunciou o nome de cinco ministros, comentou que, quando tomarem posse, todos vão pedir dinheiro. "Façam a economia crescer que vai ter mais emprego e mais salário para todo mundo", recomendou.

Tags