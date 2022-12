Inflação na Grande Fortaleza sobe 0,28% em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro teve alta de 0,28% na Região Metropolitana de Fortaleza. O indicador da inflação ficou abaixo da média brasileira (0,41%). As maiores altas vieram de itens como cebola, tomate e goiaba.

Os dados divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no acumulado do ano, a inflação na Grande Fortaleza acumula alta de 5,12%. Em 12 meses, a taxa ficou em 5,7%.

Este é o segundo mês consecutivo de alta, mas a pesquisa mostra que houve desaceleração em relação ao mês imediatamente anterior. Em outubro, o indicador ficou em 0,61%. Antes disso, houve deflação em junho (-0,65%), julho (-0,74%) e agosto (-0,74%). No comparativo com novembro de 2021, o cenário de inflação era ainda mais alto, de 1,06%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seis dos nove grupos registraram alta na RMF

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE na Grande Fortaleza, seis tiveram alta em novembro, na variação mensal. A maior alta veio do setor de Vestuário (1,69%) e em seguida Transportes (0,99%).

O grupo Alimentos e Bebidas, o de maior peso na cesta de consumo dos cearenses, também registrou alta na variação mensal, de 0,36%. Dentre os itens que mais encareceram no período foram: cebola (22,75%), tomate (16,44%) e goiaba (13,29%). Estes foram os itens com as maiores altas no ranking geral.

Por outro lado, a manga e a batata-inglesa registraram as maiores baixas no mês, com queda de 9,9% e 7,49%, respectivamente.

Também subiram os gastos com Saúde e cuidados pessoais (0,07%) e Educação (0,02%). Na outra ponta, dos grupos que registraram deflação no período, estão: Habitação (-0,08%), Artigos de Residência (-0,33%), Despesas Pessoais (-0,42%), e Comunicação (-0,57%).

Veja o que ficou mais caro na Grande Fortaleza:

Cebola - 22,75%

Tomate - 16,44%



Goiaba - 13,29%



Tubérculos, raízes e legumes - 9,96%



Cheiro-verde - 26,94%



Veja o que ficou mais barato na Grande Fortaleza:



Manga: (-9,9%)

Batata-inglesa: (-7,49%)

Passagem aérea: (-6,93%)

Fígado: (-5,63%)

Leite longa vida: (-4,6%)



Inflação oficial do País tem alta de 0,41%

No Brasil, o IPCA de novembro teve alta de 0,41%, 0,18 ponto percentual (p.p.) abaixo do resultado de outubro (0,59%). No ano, o IPCA acumula alta de 5,13% e, nos últimos 12 meses, de 5,90%, abaixo dos 6,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2021, a taxa havia sido de 0,95%.

Todas as áreas pesquisadas tiveram variação positiva em novembro. O maior índice foi o de Brasília (1,03%), por conta da alta da energia elétrica (19,85%). Já a menor variação foi em Vitória (0,09%), especialmente por conta da queda de 22,25% nos preços das passagens aéreas.



Mais notícias de Economia

Tags