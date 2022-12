Fernando Haddad: saiba mais sobre o futuro ministro da Fazenda

Repórter no OPOVO

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou nesta sexta-feira, 9, Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, pasta que será recriada em 2023. O nome dele era um dos mais cotados ao cargo.

Aos 59 anos, Haddad tem formação em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Também se especializou em Direito Civil e fez mestrado em economia e doutorado em filosofia pela mesma universidade.

Já foi também professor de Teoria Política Contemporânea do Departamento de Ciência Política da USP e analista de investimento do Unibanco. Atuou ainda como consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe), chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo e secretário-executivo do Ministério da Educação.

Esta não será a sua primeira participação no Governo Lula. Entre 2005 e 2012, ele ocupou o cargo de ministro da Educação. Ao longo de sua trajetória política, também exerceu o cargo de prefeito do município de São Paulo de 2013 a 2016.

Nas eleições deste ano, Haddad perdeu no segundo turno para Tarcísio Freitas, candidato do Republicanos, ex-ministro de infraestrutura, na disputa pelo Governo de São Paulo. Antes disso, já tinha concorrido à Presidência da República, em 2018, mas foi derrotado por Jair Bolsonaro.

