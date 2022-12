Vendas do comércio varejista do Ceará ficam estáveis em outubro

As vendas do comércio varejista cearense ficaram estáveis em 0,1% na passagem de setembro para outubro deste ano. No mês imediatamente anterior, houve recuo de 0,1% no setor do Ceará.

O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 8 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ante igual período do ano passado, o crescimento do volume de vendas do comércio do Ceará foi de 2,7%. Foram seis segmentos com resultados positivos na avaliação das oito atividades pesquisadas.

Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), o acumulado do ano no Estado chegou a alta 4,8% e, nos últimos doze meses, em 2%.

Quando se analisa o comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas subiu 1,3% na passagem de setembro para outubro.

Mas, comparado a igual período de 2021 houve queda de 5,1%. Já no acumulado do ano, apresentou crescimento de 1,5% e, nos últimos 12 meses, de 1,2%.

