Natal em Fortaleza: previsão é movimentar R$ 416 milhões, aponta Fecomércio

Os setores varejistas com maior procura para presentes são vestuário, acessórios e brinquedos

O Natal vai movimentar R$ 416 milhões em vendas no comércio varejista em 2022. A previsão é da pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo (Fecomércio) do Ceará.

Os segmentos com maior preferência são vestuário e acessórios, brinquedos e calçados, cintos e bolsas. A maioria dos consumidores pretende realizar as compras através de pix e cartão de débito.

Quase metade dos consumidores deve ir às compras aos sábados e domingos, com preferência para shopping centers, lojas de rua e centros comerciais.

Ainda segundo o levantamento, o potencial de consumo registrou um aumento de 17,8% em relação ao ano passado.

Em 2022, mais da metade dos consumidores estão dispostos a ir às compras para a época festiva, com uma intenção média de gasto de R$ 466 para três presentes. O valor ultrapassa a média do ano passado em R$ 39.

Com isso, o Natal se coloca como a data comemorativa mais importante para o comércio cearense, seguido do dia das mães e da Black Friday, respectivamente.

Além disso, neste ano, 9,1% dos consultados pela pesquisa mencionaram a intenção de comprar em sites e plataformas digitais. Roupas, calçados, livros e eletrodomésticos estão na lista de presentes procurados por estas pessoas.

Intenção de compra por setor de varejo:

67,3% artigos de vestuário e acessórios

43,6% Brinquedos

25,1% Calçados, cintos e bolsas

22,9% Cosméticos e itens de perfumaria

7,1% Chocolates, doces e bombons

6,2% Joias e relógios



