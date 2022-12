Ceará é 2º do NE em ranking de inovação, diz pesquisa

O Ceará ficou em segundo lugar do Nordeste no ranking do Índice de Inovação da Federação das Indústrias do Estado (Fiec) 2022, atrás apenas de Pernambuco. Nacionalmente, a unidade da federação se encontra na 11ª posição.

Com o resultado o Estado se manteve na mesma colocação no ranking nacional e regional.

Na análise mais detalhada, na dimensão Capacidades, o Ceará fica permaneceu na 9ª posição em 2022, mas na de Resultados figurou em 12º lugar do País, subindo três posições.

Conforme o levantamento, "a posição inferior na dimensão Resultados, em comparação à de Capacidades, indica que o Ceará um potencial inovador subaproveitado."

Pelo Índice Fiec de Inovação dos Estados – 2022, as melhores posições do Estado ficaram nos indicadores Instituições (5º), Intensidade Tecnológica (7º), Capital Humano - Graduação (10º), Capital Humano - Pós-Graduação (9º).

Já de resultado negativo, o pior foi na classificação de Competitividade Global (22º), com queda de três colocações ante 2021. Isso "denota uma dificuldade no Ceará de setores tecnológicos em participar das exportações, tendo em vista que sua performance neste indicador é historicamente é baixa", analisa o levantamento.



Houve recuo de colocação também em Investimento em C&T (10º para 13º) e Infraestrutura (7º para 11º). O que "sinaliza um aumento da dificuldade de propiciar ambientes inovadores", frisa a publicação da Fiec.

Entenda o Índice Fiec de Inovação dos Estados

A análise objetiva identificar os principais pontos relacionados à inovação, e mensura o patamar em que os estados brasileiros se encontram.

São analisados aspectos variados do processo de inovação das 27 unidades federativas e 5 regiões do país em periodicidade anual.

O cálculo leva em conta dois índices – Capacidades e Resultados – que avaliam o ambiente inovador (Capacidades) e medições da inovação em si (Resultados).

O Índice de Capacidades captura os seguintes elementos: Investimento Público em Ciência e Tecnologia, Capital Humano (Graduação e Pós-Graduação), Inserção de Mestres e Doutores, Instituições, Infraestrutura e Cooperação.

Já o Índice de Resultados avalia outros aspectos: Competitividade Global, Intensidade Tecnológica, Propriedade Intelectual, Produção Científica e Empreendedorismo Inovador. Como os dados são desagregados em doze indicadores e duas dimensões, a solução dos entraves fica mais direcionada.



