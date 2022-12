Alta da cesta básica: família de 4 pessoas gasta R$ 1.892,01 em Fortaleza

Os preços da cesta básica de Fortaleza inflacionaram 1,30% na passagem de outubro para novembro, custando R$ 630,67. Com isso, uma família de quatro pessoas, sendo duas delas crianças, gasta R$ 1.892,01 para comprar alimentos no mês.



Se for considerado o salário mínimo vigente de R$ 1.212,12, o trabalhador teve que desprender 114h e 29 minutos de sua jornada de trabalho mensal de 220 horas para adquirir os 12 produtos da cesta básica.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 6 de dezembro, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os resultados mostram ainda que o trabalhador fortalezense que ganha o mínimo comprometeu, em novembro de 2022, 56,22% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta.

Veja o que ficou mais caro em um mês

Tomate (14,79%)

Farinha (4,26%)

Banana (1,94%)

O que barateou

Leite (-6,96%)

Açúcar (-0,95%)

Café (-0,49%)

A alta de preços no semestre

Leite (30,64%)

Farinha (18,46%)

Manteiga (10,08%)

Queda de valores

Tomate (-22,50%)

Óleo (-19,51%)

Açúcar (-3,90%)

Os produtos que ficaram mais em conta em um ano

Tomate (-29,45%)

Arroz (-0,21%)

Maiores elevações em um ano

Farinha (48,87%)

Leite (35,74%)

Banana (25,64%)

Salário mínimo

O levantamento do Dieese também aponta o salário mínimo ideal para suprir as despesas do trabalhador e da família dele com base na cesta mais cara, que, em novembro, foi a de São Paulo.

Com isso, ele deve bancar alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e

previdência.

Portanto, em novembro, o valor para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.575,30, ou 5,43 vezes o mínimo de R$ 1.212.

Em outubro, o valor necessário era de R$ 6.458,86 e correspondeu a 5,33 vezes o piso mínimo. Em novembro de 2021, o valor do mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 5.969,17 ou 5,43 vezes o valor vigente na época, de R$ 1.100.

Tags