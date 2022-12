ANP: preço médio da gasolina mantém estabilidade no Ceará

Ceará é o quarto estado do Nordeste com gasolina mais barata, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

O litro da gasolina comum no Ceará se manteve estável nesta última semana e permaneceu com o valor médio de R$ 5,00, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro. O valor foi o mesmo em relação à pesquisa feita na semana anterior.

No período, foram pesquisados 93 postos de combustíveis no Estado e os preços oscilaram entre R$ 4,76 e R$ 5,39. Já a gasolina aditivada, analisada em 73 estabelecimentos, teve o preço médio de R$ 5,18, com o mínimo de R$ 4,29 e o máximo R$ 5,99.

Os números divulgados nessa semana deixam o Ceará em quarto lugar com o preço mais barato do litro de gasolina do Nordeste, ficando atrás de Maranhão, Paraíba e Sergipe.

Os combustíveis acompanham o movimento de preço do petróleo no mercado internacional, que tem alternado ligeiras quedas e altas e mantido grande volatilidade, mas que perdeu o patamar dos US$ 90 por barril, de novembro, e opera agora em torno dos US$ 85 o barril.

No Brasil, houve uma queda de R$ 0,01 em relação à semana anterior. O combustível não é reajustado há 92 dias pela Petrobras e tem sido negociado a um preço 3% acima do mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Etanol

Em relação ao valor do litro do Etanol, pesquisados em 82 postos de combustíveis, o valor médio no Ceará é de R$ 4,05, registrando um aumento de R$ 0,01 em relação à semana passada. O preço mínimo encontrado foi de R$ 3,57 e o máximo de R$ 5,95.

Gás de cozinha

O gás de cozinha de 13 kg foi pesquisado em 58 estabelecimentos e registrou um valor médio de R$ 112,93. Uma queda de R$ 0,32 em relação ao registrado na semana anterior. O valor mínimo registrado foi de R$ 99,99 e o máximo de R$ 125,00.

(com Agência Brasil)

