Estudo lista cidades mais caras para viver; veja ranking

O custo de vida médio aumentou 8,1% em 2022 em praticamente todo o planeta. De acordo com estudo em 172 cidades do mundo divulgado pela Economist Intelligence Unit (EIU), 2022 teve o crescimento mais rápido em pelo menos 20 anos, ainda sofrendo impactos da guerra na Ucrânia e das restrições relacionadas à Covid-19 na China.

As altas mais expressivas de preços foram sentidas nos combustíveis, mas também impactaram alimentos e serviços essenciais, como energia elétrica. No mapeamento realizado, Nova York (EUA) e Cingapura aparecem empatadas na liderança como as metrópoles com o custo de vida mais alto.

A pesquisa do EIU compara mais de 400 preços em mais de 200 produtos e serviços nas cidades. Buscando trazer uma variedade de empresas, tanto de alto quanto de baixo custo, para ter uma noção de quanto os preços flutuaram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja a lista de cidades com custo de vida mais caro do mundo

1º Nova York (EUA)

1º Cingapura

3º Tel Aviv (Israel)

4º Hong Kong

4º Los Angeles (EUA)

6º Zurique (Suíça)

7º Genebra (Suíça)

8º São Francisco (EUA)

9º Paris (França)

10º Copenhague (Dinamarca)

Mais notícias de Economia

Tags