General Atlantic e o Dragoneer fazem proposta para fechar capital da Arco Educação

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

As duas gestoras americanas já detém hoje 3,5% das ações da companhia cearense listada na Nasdaq. Ari de Sá Cavalcante Neto e Oto de Sá Cavalcante permanecem no controle

Quatro anos depois de estrear na bolsa norte-americana Nasdaq, a cearense Arco Educação - dona dos sistemas educacionais COC, Dom Bosco e Ari de Sá - recebeu proposta da General Atlantic e o Dragoneer para compra de todas as ações em circulação no mercado que não pertençam aos fundadores.

A proposta preliminar não vinculativa foi publicada em fato relevante na noite da quarta-feira, 30. Na prática, se a negociação prosperar, o capital da empresa volta a ser fechado.

Fundadores permanecem no controle da empresa

As duas gestoras americanas já detém 3,5% da companhia e manifestaram interesse em adquirir todo o free float, que representa 51% do capital. Os outros 49% permanecem nas mãos dos fundadores — o CEO Ari de Sá Cavalcante Neto e seu pai, Oto de Sá Cavalcante — que estão apoiando a oferta pública de aquisição (OPA).



De acordo com o documento, os fundadores manterão as mesmas condições econômicas e participação com direito a voto na Companhia que possuem atualmente.



O preço de compra proposto pela General Atlantic e Dragoneer para cada ação ordinária Classe A é de US$ 11,00 em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 22% sobre o preço de fechamento de hoje de US$ 9,04 por ação ordinária Classe A.



No comunicado, a empresa adverte seus acionistas e outros que consideram negociar em seus valores mobiliários que nenhuma decisão foi tomada com relação à resposta da empresa à proposta.



“Não há garantia de que qualquer oferta definitiva será feita, que qualquer contrato será executado ou que esta ou qualquer outra transação será aprovada ou consumada. A empresa não assume nenhuma obrigação de fornecer atualizações com relação a esta ou qualquer outra transação, exceto conforme exigido pela lei aplicável”.



A Arco fez seu IPO em setembro de 2018, precificando sua ação a US$ 17,50 e sendo avaliada em US$ 850 milhões.

