Sebrae realiza curso de desenvolvimento de games para empresas

O Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames) lança o curso online e gratuito "Preparação e planejamento de uma empresa de games". focado para quem quer empreender no setor.

O objetivo do é consolidar a transformação digital e facilitar o acesso de empresários a conteúdos relevantes para o desenvolvimento de cada negócio. A capacitação é realizada via WhatsApp, com a aplicação de pílulas de conteúdo na medida em que o aluno vai avançando na aprendizagem.

Ao todo, serão seis módulos, totalizando 14 horas de duração, contemplando os conteúdos "Introdução à Indústria de Games"; "Modelo de negócios em games"; "Monetização"; "Planejamento empresarial"; "Validação de negócios"; "Formalização", "marco regulatório e tributário".

