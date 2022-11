A Receita Federal divulga na próxima terça-feira, 29, às 10h30, os dados da arrecadação federal de outubro. Às 11h, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, dará entrevista para comentar o resultado. A entrevista coletiva será transmitida ao vivo pelo canal do Ministério da Economia no YouTube.

