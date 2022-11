Febraban confirma que Haddad vai falar em almoço após palestra de Campos Neto

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) confirmou nesta sexta-feira, 25, que o ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) deve se pronunciar nesta mesma data, durante o almoço de dirigentes de bancos organizado pela instituição. O pronunciamento deve ser feito após a palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, marcada a princípio para as 12h30.

Haddad é um dos nomes cotados para chefiar o Ministério da Fazenda durante o próximo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Como apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grup Estado), a participação do ex-prefeito de São Paulo no tradicional evento da Febraban pode servir como uma espécie de "teste" do nome do ex-ministro para a pasta.

Na quinta-feira, o Broadcast apurou que é crescente a chance de uma dobradinha entre Haddad e Pérsio Arida, membro da equipe de transição.

Neste arranjo, o economista ocuparia a secretaria-executiva da pasta ou o Ministério do Planejamento.

A notícia foi recebida pelo mercado como um sinal positivo, por afastar a chance de uma equipe econômica majoritariamente heterodoxa.

