Transportes sobem 0,49% no IPCA-15, com aceleração nos preços dos combustíveis

A aceleração nos preços dos combustíveis fez as famílias brasileiras gastarem mais com transportes em novembro. O grupo Transportes passou de uma queda de 0,64% em outubro para uma alta de 0,49% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo foi responsável por 0,10 ponto porcentual para a formação da taxa de 0,53% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

Os preços dos combustíveis subiram 2,04%, após cinco meses consecutivos de quedas. A gasolina, que tinha caído 5,92% em outubro, aumentou 1,67% em novembro, item de maior impacto individual no IPCA-15 do mês, 0,08 ponto porcentual.

Os preços do etanol subiram 6,16%, e os do óleo diesel, 0,12%.

O gás veicular foi o único a apresentar queda entre os combustíveis pesquisados, -0,98%.

Já as passagens aéreas caíram 9,48% em novembro, após uma alta de 28,17% em outubro. O item registrou o impacto negativo mais intenso na inflação deste mês, -0,08 ponto porcentual.

Houve quedas também nos transportes por aplicativo (-1,04%) e nos automóveis usados (-0,82%).

