Nelson Barbosa e Guilherme Mello deixam CCBB para reunião com Guedes

Integrantes do governo de transição, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa e o economista Guilherme Mello deixaram na manhã desta quinta-feira, 24, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) para uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Esse é o primeiro encontro do núcleo econômico do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o atual ministro.

"Será uma reunião de apresentação", disse Barbosa, que não quis adiantar os temas que serão conversados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags