Sine Municipal ganha nova unidade na Aldeota

Novo ponto de atendimento já está em funcionamento com todos os serviços ofertados pelo Sine

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou uma nova unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Municipal no bairro Aldeota. O novo posto de atendimento já está em funcionamento com todos os serviços disponíveis pela unidade, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e 13 às 17 horas.

O Sine é um sistema responsável pela execução das políticas públicas de emprego no País. Além da unidade na Aldeota, localizada na avenida Santos Dumont, 2500, o Sine Municipal também está na Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira, com serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego.



Além das unidades físicas, o trabalhador também pode ter acesso a informações e serviços pelos canais de atendimento, através do aplicativo Sine Fácil (disponível para Android e iOS), do e-mail, pelo telefone (85) 3105-3712 e pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385.

