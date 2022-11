MP autoriza contratação de recenseador sem processo seletivo para o Censo 2022

O Governo Federal publicou nesta segunda-feira, 21, uma medida provisória que autoriza a contratação, sem processo seletivo, de funcionários para atuarem no Censo Demográfico 2022.

A dificuldade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em contratar profissionais para tarefa tem sido um desafio para o conclusão do Censo, previsto para terminar em meados de dezembro.

De acordo com a MP, publicada no Diário Oficial da União, servidores aposentados da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios podem ser contratados.

O texto prevê que haverá igualdade de condições na seleção, na contratação e na execução da contratação entre os aposentados e os demais concorrentes ou contratados.

O documento ressalta ainda que as atividades a serem desempenhadas pelos contratados deverão ser atividades ordinárias pertinentes ao recenseamento.

Falta de recenseador é principal razão para atraso na coleta



Desde o início da operação, em 1º de agosto, o IBGE já lançou diversos processos seletivos para o Censo 2022. Somente neste mês foram duas novas seleções no Ceará.

No dia 7, foi lançado edital com 645 vagas para recenseador em Fortaleza e mais 28 municípios. Na semana seguinte, no dia 12, outro certame foi lançado, desta vez com 586 vagas.

No Brasil, a falta de recenseadores é apontada pelo instituto como a principal razão para o atraso na coleta dos dados, prevista inicialmente para acabar no fim de outubro. Após duas prorrogações, a previsão de conclusão está para meados de dezembro.

De acordo com balanço do órgão, até o último dia 1º de novembro, o Censo 2022 contava com 90,5 mil recenseadores. Menos da metade das 183 mil vagas previstas inicialmente para realização da operação.

O que é preciso para ser recenseador do IBGE?



O trabalho do recenseador é temporário, e seu contrato poderá se estender até o final da coleta domiciliar. A remuneração será de acordo com a sua produção, e a carga horária mínima recomendada é de 25 horas semanais.

Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.



Para concorrer às vagas disponíveis, é necessário apenas ter concluído o ensino fundamental. Nas seleções, não há cobrança de taxa de inscrição.



No Ceará, mais de 72,5% do censo já foi concluído

No Brasil, os estados do Nordeste seguem com os maiores percentuais de apuração do Censo 2022, segundo o IBGE. Até o último dia 11, o estado do Piauí liderava a contabilização com 90,8% do trabalho concluído. No Ceará, o percentual estava em 72,5%. No Brasil, a média de apuração estava em 69%.

