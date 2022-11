Paulo Bernardo diz que grupo vai propor fim da privatização dos Correios

O ex-ministro e um dos coordenadores da área de comunicação do governo de transição Paulo Bernardo disse que o grupo técnico deve ter como uma das prioridades recomendar que a privatização dos Correios não seja feita. O modelo para repassar a empresa à iniciativa privada foi desenhado durante a gestão de Jair Bolsonaro e chegou a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

"Nós não podemos decidir nada sobre isso, somos uma equipe de transição. Vamos fazer um levantamento e vamos recomendar. A nossa ideia é recomendar tirar né, acabar com essa ideia de privatizar os Correios. Eu poderia dizer até que, mais ou menos, antevê o que o presidente pensa sobre isso", disse a jornalistas nesta sexta-feira, 18. Segundo o ex-ministro, uma reunião com representantes dos Correios está prevista para a próxima terça-feira, 22.

Bernardo também citou que o grupo vê um "problema" envolvendo a Empresa Brasil e Comunicação (EBC). O entendimento, segundo ele, é que é necessário revogar uma medida do governo que unificou a programação da EBC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A EBC tinha uma vertente que é a TV pública e tinha a vertente que era a comunicação do governo, chamada NBR, e foi tudo juntado, pararam de ter essa separação", explicou. "Acho que tem que separar", disse, citando que acredita que neste caso bastaria revogar a medida do governo que agrupou os braços da empresa.

Em paralelo, o grupo técnico também tem se reunido com representantes de outros órgãos do setor de comunicação e discutido outros pontos. "Estamos fazendo uma radiografia de tudo. Por exemplo, recebemos um relatório entregue pelo presidente do TCU Tribunal de Contas da União e recebemos com recomendação de olhar com bastante atenção o que se refere à nossa área. Já começamos a olhar para ver que tipo de providência estão recomendando e ver como vamos recomendar para o governo. Enfim, temos obrigação de estudar todas essas situações e propor saídas."

Tags