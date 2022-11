Governo Biden anuncia US$ 13 bilhões para expansão da rede elétrica dos EUA

O Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 18, um investimento de US$ 13 bilhões em financiamento para a expansão e modernização da rede elétrica do país. Os investimentos integram a meta do presidente norte-americano, Joe Biden, de usar 100% de eletricidade limpa até 2035.

A Lei de Infraestrutura bipartidária irá fornecer US$ 10,5 bilhões para três programas que devem aprimorar a resiliência dos sistemas contra ameaças externas, como as mudanças climáticas.

Os outros US$ 2,5 serão investidos no Programa de Facilitação de Transmissão, que pretende construir novas linhas de transmissão em larga escala.

