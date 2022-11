'Achamos que crescimento do Brasil vai desacelerar em 2023', diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 18, que parte dos efeitos do aperto monetário vai acontecer no ano que vem, levando a uma desaceleração da atividade econômica. "Achamos que o crescimento do Brasil vai desacelerar em 2023", projetou.

Ao participar de evento da Bloomberg, Campos Neto avaliou que a melhora da força de trabalho foi beneficiada por efeitos da reforma trabalhista, mas está se aproximando de um ponto de inflexão.

Por outro lado, ele apontou um impacto positivo na produção vindo das reformas feitas no País.

O presidente do BC fez ainda comentários sobre impactos de juros subsidiados sobre a eficiência da política monetária. "Queremos ter mais crédito livre e menos crédito direcionado", declarou.

