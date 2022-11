Conta de luz em atraso? Enel realiza feirão com até 30% de desconto

A Enel Distribuição Ceará realiza neste fim de semana dos dias 19 e 20 de novembro um feirão para renegociação de dívidas em Fortaleza.

Os clientes poderão parcelar suas contas em atraso de acordo com o perfil do débito, com condições que podem variar entre desconto de até 30% ou parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito.

Um stand será montado na praça de alimentação do Shopping Aldeota. Para participar, não é necessário realizar agendamento prévio. Porém, somente o titular da unidade consumidora ou representante legal pode realizar o parcelamento.

No sábado, 19, o atendimento será feito das 9h às 21h. Já no domingo, 20, o horário de funcionamento será das 13h às 19h.



De acordo com a companhia, a ação visa facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente agora no período em que a Copa do Mundo se aproxima.

“Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes neste fim de ano. Sabemos que muitos desses consumidores perderam renda, emprego e precisam do nosso apoio”, afirma Micheline Luna, diretora de Mercado da Enel Ceará.



Clientes que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha.



Confira documentação necessária para solicitar renegociação:





• Pessoa física: CPF, RG ou documento oficial com foto, RNE (apenas para estrangeiros), RANI (apenas para indígenas), NIS ou NB (apenas para clientes Baixa Renda);

• Representante legal: procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular é obrigatório o reconhecimento de firma;

• Pessoa Jurídica: Contrato Social ou último aditivo, CNPJ, CPF, RG. No caso de condomínio: ata de nomeação do síndico;





Descontos variam de acordo com tempo do débito

Clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias

Os clientes que se enquadram neste perfil podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (entrada + 11 parcelas) sem juros, dentro da própria conta de energia. Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito. Essa segunda opção está disponível pelo site enel.com.br, sem precisar sair de casa.

Clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias

Podem parcelar em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas) com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora).



Outras opções

De acordo com a Enel, além dessa oportunidade, os clientes também terão até o dia 30 de novembro para aproveitar condições especiais de negociação, que pode ser feita pela Central de Relacionamento (0800 285 0196) ou presencialmente, nas lojas de Atendimento, ou pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android.

Caso o cliente escolha o parcelamento pelo cartão de crédito, a negociação terá que ser feita pelo site da distribuidora.



Serviço:

Feirão de Renegociação da Enel Ceará

Shopping Aldeota, Avenida Dom Luís, 500 -- 4º andar, praça de alimentação

Sábado (19) das 9h às 21h / Domingo (20) das 13h às 19h.



