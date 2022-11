Expectativa para o câmbio de 2022 e 2023 permanece em R$ 5,20 no Focus do BC

O cenário do dólar em 2022 e 2023 completou a 16ª semana seguida sem alterações no Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 14, pelo Banco Central (BC). A estimativa para o câmbio este ano continuou em R$ 5,20, mesmo valor de um mês antes.

Para 2023, também permaneceu em R$ 5,20, repetindo a estimativa de quatro semanas atrás.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

