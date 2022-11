Ceará não terá Refis do IPVA neste ano

O Estado do Ceará não deve lançar programa de refinanciamento de dívidas, o Refis, para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2022. A informação foi dada pela titular da Secretaria da Fazenda no Ceará, Fernanda Pacobahyba, em entrevista ao programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN.

Ela explica que a medida foi adotada de forma excepcional em 2021 para atenuar os efeitos da crise provocada pela Covid-19. E que, para este ano, a pasta tem trabalhado no ranqueamento dos contribuintes para conhecer melhor o perfil deles.

"O Estado do Ceará já não compactua há algum tempo com esses Refis, nós não acreditamos que essa é a melhor política. Ano passado nós tivemos um grande Refis que foi abalizado por conta da pandemia, que desestruturou enormemente empresas e famílias, mas nós não temos no horizonte uma medida neste sentido", disse.

IPVA 2023 no Ceará terá desconto de até 10%

Para 2023, os cearenses terão duas possibilidades de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o que pode chegar a redução de até 10% no tributo. Uma é de 2% a 5% para os participantes do Sua Nota Tem Valor, cumulativo com os 5% para quem pagar em cota única.

Desta vez, porém, a outra modalidade disponível em 2022 de 5% de desconto mesmo para quem optasse pelo parcelamento em até cinco vezes não será mais viável.

O prazo para acumular pontos do desconto de até 5% no IPVA de 2023 no Ceará acaba neste mês, indo até 30 de novembro. O abatimento é por meio do Sua Nota Tem Valor. Quem já é cadastrado, pode verificar o extrato de pontos pelo site ou aplicativo do programa.

