Sabesp registra lucro líquido de R$ 1,08 bi no 3º trimestre, alta de 130%

A Sabesp reportou lucro líquido de R$ 1,08 bilhão no terceiro trimestre, avanço de 130% sobre o mesmo período do ano passado, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 10.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) Ajustado totalizou R$ 2,1 bilhões de julho a setembro, um avanço de 19,4% sobre um ano antes. Com isso, a margem Ebitda Ajustada foi de 35,7% no período, praticamente estável na comparação anual.

O resultado foi influenciado pelo aumento de 17% da receita de serviços de saneamento (que não inclui receita de construção), totalizando R$ 5 bilhões no terceiro trimestre. Segundo a companhia, o resultado se deve ao reajuste tarifário de 12,8% desde maio de 2022; aumento de 1,6% no volume faturado total e elevação da tarifa média, pelo incremento no volume faturado das categorias não residenciais.

A receita operacional líquida, que considera a receita de construção, totalizou R$ 5,9 bilhões de julho a setembro, um acréscimo de 16,2% na comparação anual.

