Comércio de Fortaleza: projeção de vendas é de R$ 315 mi para a Black Friday 2022

A maior oferta de produtos em promoção durante a Black Friday atrai os consumidores que buscam economia na hora de ir às compras. Com a chegada dos eventos comemorativos, o comércio em Fortaleza prevê faturamento de R$ 315 milhões durante o período.

De acordo com a pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para Black Friday 2022, 48,1% dos consumidores devem participar desta temporada de descontos que acontece anualmente no mês de novembro.

O levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) no Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), e apontou a Black Friday como a terceira data mais importante para o varejo online e físico de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os entrevistados, 69,3% aproveitarão o evento para compras necessárias a um custo menor. Neste ano, os eletrodomésticos lideram o segmento com mais intenção de compra com 35,4%.

Segundo a diretora Institucional da Fecomércio no Ceará, Cláudia Brilhante, o diferencial da Black Friday 2022 em comparação a edições anteriores está no consumo consciente. A clientela não compra por impulso, mas analisa as reais necessidades.

“Neste ano, os eletrônicos não lideram a lista, mas os produtos da linha branca. Os consumidores vão adquirir os itens que precisam. As compras serão feitas avaliando o todo, por isso, depois de eletrodomésticos, aparece o vestuário”, disse.

Além desta mudança, ela explica que também houve alterações no perfil do consumidor do fortalezense. Os principais compradores da capital cearense são homens jovens, entre 25 a 34 anos, com renda familiar mensal superior a dez salários mínimos.

Consumo durante a Black Friday

A pesquisa revela que 68,7% dos entrevistados têm intenção de realizar compras de valor superior a R$ 500 e os maiores entusiasmados pretendem adquirir mais de cinco produtos (6,1%).

Quanto à forma de pagamento, há o predomínio do cartão de crédito (58,9% das respostas), seguido de pagamento à vista com dinheiro ou cartão de débito (44,4%) e Pix (12,4%).

Considerando que 84,3% dos entrevistados desejam parcelar as suas compras, a oferta de flexibilidade de prazo aparece como fator crucial na decisão de consumo.

Confira a lista dos itens com mais intenção de compra

Segundo o levantamento da Fecomércio, neste ano, existe uma preferência pelos produtos da linha branca e bens de consumo semiduráveis:

Eletrodomésticos - 35,4%

Roupas - 28,5%

Calçados - 25,5%

Eletrônicos - 20,9%

Celular/Smartphone - 14,8%

Artigos para casa - 12,3%

Expectativa para edição 2022

Com a retomada econômica, após o recesso em virtude da pandemia de Covid-19, os dados da Fecomércio indicam um saldo positivo para a Black Friday de Fortaleza deste ano.

Segundo a pesquisa, 52% dos consumidores pretendem comprar na semana do evento e apenas 31,9% na sexta-feira, 25 de novembro, data oficial.

Entre os locais de compras, as lojas físicas foram citadas por 77,9% dos entrevistados.

O perfil desse consumidor aponta predominância do grupo do sexo feminino (79%), com idade acima dos 36 anos (83,3%) e renda familiar mensal de até cinco salários mínimos (78,1%).

O e-commerce será utilizado por 28,7% dos consumidores, principalmente do sexo masculino (28,8%), do estrato com idade até 20 anos (32,5%) e renda familiar mensal de mais de dez salários mínimos (61,1%).

Claúdia informa que, em decorrência da crise sanitária, surgiu uma demanda muito forte de compras online.

Nota-se um aumento no consumo virtual com a entrada de clientes que não tinham o hábito de comprar pela internet, mas que precisaram se adaptar ao novo cenário.

Compradores mais conscientes

Diante de um contexto nacional de transição, dos desdobramentos da pandemia de Covid-19 e do receio de endividamento, a clientela está mais atenta aos itens que serão levados para casa.

Dos que não pretendem comprar, 41,7% dos entrevistados, a falta de motivação mostra-se fundamentada em questões econômicas, como desemprego (citado por 17,8% da amostra), momento econômico desfavorável (16%), falta de dinheiro (14,8%) e o superendividamento (11,4%).

Já 40,6% dos consumidores que irão comprar pretendem adquirir menos produtos e 40,3% desejam gastar menos do que em 2021.

A contenção se mostra mais presente nos consumidores do sexo feminino (41,2% de respostas), com idade acima dos 36 anos (43,3%) e renda familiar entre cinco e dez salários mínimos.

Entre os que planejam gastar menos, a principal motivação é economizar (32,5% das respostas), seguido de ajustar-se a um orçamento apertado (28,6%) e evitar endividamento (14,3%).

O levantamento aponta ainda que 84,9% dos consumidores que irão às compras farão pesquisa prévia de preços.

No perfil desse consumidor, predomina o sexo feminino (88,1%), na faixa etária de até 20 anos (91,9%) e escolaridade de nível superior (87,0%).

Ainda de acordo com a Fecomércio, 59,9% dos entrevistados estão evitando antecipar as compras para realizá-las durante a Black Friday, que tem início no próximo sábado, 19 de novembro.

Mais notícias de Economia