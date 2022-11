BC tem ganho de R$ 21,057 bi com swap cambial em novembro até dia 4 de novembro

Após um lucro de R$ 12,764 bilhões com sua posição em swap cambial em outubro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 21,057 bilhões em novembro, até o dia 4, com estes contratos pelo critério caixa.

Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 15,955 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC registrou ainda no período perdas de R$ 77,930 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 74,191 bilhões em novembro, até o dia 4. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 58,236 bilhões.

No acumulado de 2022 até 4 de novembro, o Banco Central registra resultado positivo de R$ 99,943 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 99,9736 bilhões. O BC obteve prejuízo de R$ 370,962 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 475,873 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi negativo em R$ 376,137 bilhões.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

