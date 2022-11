Aquiraz receberá empreendimento imobiliário de R$ 160 milhões

Um condomínio de alto padrão será construído em Porto das Dunas, no município de Aquiraz, pela Dias de Sousa e F. Brasil Engenharia. Com o Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 160 milhões, as unidades do Beach Ville serão vendidas a partir de R$ 632 mil.

A obra contará com 207 apartamentos distribuídos em 23 bangalôs e área de lazer. Os imóveis terão 75,27 m² ( 2 suítes) - com opção de unidade com Garden de quase 17 m² - e coberturas de 150,13 m² (3 suítes), com cozinha integrada à varanda gourmet.

Todas as unidades estarão situadas em frente ao mar e distribuídas em dois apartamentos por andar. A área comum terá piscinas, deck molhado, restaurantes, beach tennis, academia, espaço kids, quadra esportiva e outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao O POVO, o diretor da Dias de Sousa, Patriolino Dias, informou que até o fim deste ano mais de 60% dos apartamentos estarão vendidos.

Destinados a famílias de classe média alta, ele declarou que a região onde o empreendimento está começou a ser chamada de “Beira Mar do Porto das Dunas”. A entrega está prevista para 2027.

“O Beach Ville tem esse conceito de primeira moradia e, não só a planta dos apartamentos, mas também o condomínio oferece conforto, segurança e comodidade para os que o escolherem como lar”, disse.

O escritório Daniel Arruda Arquitetura assina o projeto arquitetônico. Carolina Brasil está responsável pelo designer de interiores e Benedito Abbud comanda o projeto paisagístico.

O Beach Ville fica a 5 quilômetros do Beach Park, próximo ao Beach Place Resort, Beach Spa, à Praia do Japão, farmácias, restaurantes e supermercados.

Além desta obra, a Dias de Sousa entregará, em 2024, o condomínio de alto padrão Tribeca. Custando R$ 1 milhão, os imóveis estão sendo construídos no bairro Aldeota, entre as quatro principais escolas de Fortaleza.

Mais notícias de Economia

Tags