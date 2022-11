Varejo prevê alta de até 9,2% nas vendas da Black Friday

Lojas de rua e shoppings devem prolongar o atendimento até as 19h neste dia

Além da Copa do Mundo e das festas do fim de ano, outro momento aguardado pelos consumidores é a Black Friday. A expectativa de crescimento de vendas na capital cearense, neste ano, é de 9,2%.

Neste período, que começa no dia 25 de novembro, os preços dos produtos tendem a baixar, o que deixa o comércio aquecido em razão de um maior fluxo de clientes em busca das promoções.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, o mercado estima um aumento nas vendas virtuais durante a Black Friday, principalmente, de aparelhos eletrônicos, vestuário, cosméticos, perfumaria e relógios.

Apesar do perfil de compras ser diferente dos itens mais consumidos durante o campeonato mundial de futebol, ele informa que o ticket médio, para este ano, será em torno de R$ 249.

“Para Black Friday nós temos uma expectativa de 9,2% em vendas. Já na Copa do Mundo, a expectativa é de 9%. Com a junção desses eventos no mesmo período, esperamos um crescimento em torno, aproximadamente, de 12%”, detalhou.

Horário prolongado

As lojas de ruas terão o horário de funcionamento prolongado até as 19h um dia antes, em 24 de novembro, e no dia oficial da Black Friday. O presidente da CDL salienta que a medida busca garantir que os consumidores de última hora também sejam atendidos.

“A perspectiva para dezembro é a melhor possível. As pessoas estão realmente dispostas a presentear, principalmente, depois desses dois anos difíceis de pandemia. O varejo só tem a agradecer, porque com isso podemos gerar mais empregos e renda”, disse.

Ele ainda destaca que tanto as lojas no Centro quanto nos shoppings terão, em dezembro, o benefício do Papai Noel.

Lojas abastecidas

Além disso, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será parcelado em três vezes, o que afeta o fluxo de caixa dos lojistas, em especial, nos meses de janeiro e fevereiro.

Segundo o representante da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Ceará, Wellington Oliveira, os centros comerciais também estão preparados para receber o público.

Ele informa que o período de preços baixos nesses empreendimentos tem início no fim de semana que antecede a data comercial prevista e se estende até o domingo posterior, 4 de dezembro.

“As lojas estão plenamente abastecidas. Acreditamos que as lojas de eletrônicos, telefonia celular, vestuário e artigos esportivos devem ter um desempenho muito bom. A expectativa dos shoppings é de que o fluxo e as vendas cresçam entre 15% a 20%”, comenta.

Além da decoração natalina, outro atrativo para a clientela, os shoppings terão campanhas destinadas a cada um dos eventos. “É um momento muito especial, bem diferente dos anos anteriores porque junta três grandes ações em um único período”, concluiu.



