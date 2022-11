Gentiloni: contração da economia da zona do euro no inverno é possível

O comissário europeu para Economia, Paolo Gentiloni, afirmou nesta segunda-feira, 7, que uma contração da economia da zona do euro no inverno do Hemisfério Norte é possível, e que "temos que evitar que vire recessão". Em coletiva de imprensa após a reunião do Eurogrupo, o italiano disse que o destaque positivo continua sendo o mercado de trabalho, mas lembrou que os preços de energia devem seguir altos por um algum tempo na região.

Sobre os apoios dos estados membros na crise, "esperamos que ações fiscais sejam bem direcionadas", afirmou Gentiloni. Segundo ele uma expansão fiscal ampla arrisca piorar a pressão inflacionária, "que não é o que queremos". Neste sentido, o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, lembrou que os governos da zona do euro já gastaram 200 bilhões de euros em assistência energética.

Para o irlandês, o Banco Central Europeu (BCE) tem a importância de seguir buscando reduzir a inflação. Donohoe apontou que apesar dos choques, a economia da zona do euro se expandiu e chegou a avançar mais do que o esperado. Por outro lado, o dirigente alertou para o fato de que os bancos da região operaram anos em um cenário de juros baixos, o que mudará daqui para frente, e pode ser um risco.

Sobre a eleição para a presidência do Eurogrupo, Donohoe anunciou que o processo está aberto para a candidatura de ministros dos 19 países da zona do euro. A Irlanda já definiu que irá apontar o atual presidente para um segundo mandato. "Me sinto privilegiado de ter recebido o apoio do governo irlandês", afirmou Donohoe.

