EUA: petroleiras desaceleram produção de petróleo de xisto

Apesar de registrar alta nos lucros, empresas de produção de petróleo de xisto estão desacelerando atividades de extração, mantendo estável o ritmo de produção de petróleo nos EUA. O ano, que pretendia ser marcante para a produção de petróleo no país, não alcançou o esperado pelos custos crescentes relacionados à inflação, problemas registrados na cadeia de suprimentos e pelo desempenho decepcionante da extração dos poços por algumas empresas, que se uniram para limitar a produção doméstica.

O preço médio global da commodity atingiu US$ 100 por barril no terceiro trimestre, de acordo com o Bank of Nova Scotia. Empresas como ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources e Devon Energy decidiram focar em lucros em vez de perfuração de novos poços, afirmando que há restrições ao crescimento. A ConocoPhillips divulgou na última quinta-feira lucro de US$ 4,5 bilhões, quase o dobro do mesmo período do ano passado. A Pioneer informou, recentemente, que lucrou cerca de US$2 bilhões. A ExxonMobil registrou um lucro recorde de quase US$ 20 bilhões, e a Chevron disse que obteve seu segundo maior lucro trimestral, de US$ 11,2 bilhões.

Apesar da alta nos lucros, a Pioneer disse que seus poços na Bacia do Permiano, no oeste do Texas e no Novo México - região mais ativa na produção do óleo nos EUA - produziram menos petróleo do que o esperado para este ano e que está reorganizando seu portfólio para gerar retornos mais altos a partir do ano que vem. Muitas companhias reduziram sua produção ao mesmo tempo em que reportaram fortes lucros.

A ConocoPhillips já havia dito que o crescimento geral da produção de petróleo dos EUA poderia aumentar em 900.000 barris por dia este ano, mas o porta-voz Dennis Nuss disse que o crescimento da produção de petróleo dos EUA está menor do que a empresa previu para este ano por causa de gargalos na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra.

As previsões de crescimento podem cair ainda mais porque muitas empresas chegaram a perfurar novos poços, mas foram deixados em stand by para extração futura. A produção de petróleo nos EUA até agosto aumentou apenas 3% desde dezembro de 2021, um aumento de 288.000 barris por dia para 9,77 milhões, segundo o Departamento de Energia. Anteriormente, era esperado que a produção total de petróleo do país - incluindo o Alasca e Golfo do México - atingisse 12,64 milhões até dezembro, crescendo mais de 1 milhão de barris por dia em comparação com o mesmo mês do ano passado. Desde então, houve diminuição na projeção para quase 500 mil barris por dia.

