Azul inaugura voos regionais para São Benedito, Iguatu, Crateús e Sobral

Operações partindo de Fortaleza para os quatros municípios dobra o número de cidades no Estado com atuação da companhia. Frequência será de três voos semanais para cada destino

A companhia aérea Azul inaugurou nesta segunda-feira, 7, voos comerciais partindo de Fortaleza para São Benedito, o primeiro de uma série de quatro novos destinos a serem operados pela empresa para o interior do Ceará.



Na terça-feira, 8, é a vez de Iguatu e no dia seguinte, Crateús e Sobral. O início das vendas de passagens para os quatro destinos começou em meados de agosto. As operações são feitas pela subsidiária da Azul, a Azul Conecta. Serão nove frequências semanais: três para Sobral e duas para as demais cidades, realizadas por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para transportar até nove passageiros.

Com as novas operações anunciadas ontem, a Azul Linhas Aéreas passa a ter voos em oito dos onze aeroportos do Estado, incluindo Aracati, Jijoca de Jericoacoara e Juazeiro do Norte. De acordo com o diretor de Relações Institucionais da empresa, César Grandolfo, “a expectativa é que nos próximos meses esses voos se consolidem e que, efetivamente, se estabeleçam não só como opção para os moradores das quatro cidades, mas das regiões em que estão inseridas”.

Para a governadora do Ceará em exercício, Nailde Pinheiro, os novos voos representam “um aumento de oportunidades de conexão entre a Capital e o Interior. A Azul trazendo essas conexões irá servir tanto para o turismo de lazer, como para outras formas de turismo, como o religioso. Então eu vejo isso como um bom salto para a nossa economia”.

Por sua vez, o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, destaca que a inauguração dos novos destinos se insere em um contexto de recuperação das atividades do setor em 2022, após os impactos sofridos durante a pandemia.

“Esse ano foi de excelente recuperação. Já voltamos com os voos internacionais em bons patamares e dentro do mercado nacional nós estamos em segundo lugar entre os destinos mais procurados”, comemora.

Para 2023, ele projetou que o Estado deve estabelecer novas parcerias com a União para o desenvolvimento turístico.

“Nós temos de desenvolver grandes projetos junto com o Governo Federal e um novo ciclo no turismo do Ceará”, defende.



Aeroportos

Já o secretário da Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, citou a situação dos demais aeroportos regionais do Estado, bem como do novo aeroporto de Sobral, que estaria na dependência de autorização da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) para iniciar operações.

"Nós estamos lá com todas as necessidades e os questionamentos apresentados pela agência reguladora já entregues e aguardando que, em breve, esse voo da Azul já comece a operar nesse aeroporto novo", afirma. "Nós estamos abrindo novos horizontes em termos federais e de parceria para que a gente possa estender mais benefícios para aeroportos de outros locais", conclui.



