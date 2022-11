Quanto custa viajar para Brasília para ver a posse do Lula?

Novo presidente será empossado no dia 1º de janeiro, no Palácio da Alvorada. Confira preços para viagens de avião e de ônibus saindo de Fortaleza

Quem planeja viajar à Brasília para ver a posse do presidente eleito Lula já deve ir se planejando. Comprar passagens em cima da hora não costuma ser um bom negócio, ainda mais levando em consideração a grande procura por voos tanto para o evento, como para as festas de fim de ano.

O petista será empossado no dia 1º de Janeiro, no Palácio do Planalto, e o PT projeta que 200 mil pessoas cheguem ao Distrito Federal no período, número três vezes maior do que o da primeira posse de Lula, em 2003, que contou com 70 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar.

Devido à alta demanda, é comum que as companhias aéreas e rodoviárias aumentem o preço das passagens, então é importante se planejar para não pagar um preço muito acima do normal.

Quanto estão custando as passagens de Fortaleza para Brasília nos dias de hoje?

Nas pesquisas feitas pelo O POVO nesta sexta-feira, 4 de novembro, o menor preço de ida e volta saindo de Fortaleza para Brasília, indo no dia 31 de dezembro e retornando no dia 2 de janeiro, foi de R$ 1.610 para quem está disposto a fazer conexão. Já se o interesse for só por voos diretos, o valor chega a R$ 1.847.

Voos diretos saindo no dia 1º de janeiro estão ainda mais caros, custam a partir de R$ 2.244 o trecho.



Para quem quiser ou tiver disponibilidade de passar mais tempo na capital federal, há algumas opções de passagens mais em conta, podendo ir e voltar com voos à partir de 1.123, passando uma semana na cidade, de 29 de dezembro a 5 de janeiro.

Mas mesmo para quem não tem disponibilidade de passar mais tempo, há algumas possibilidades de economizar na viagem.

O voo entre Fortaleza e Goiânia de 31 de dezembro a 2 de janeiro pode ser encontrado por valores à partir de R$ 1.085. E de Goiânia há opções de ônibus para Brasília à partir de R$ 59,25, em um percurso de cerca de quatro horas de viagem.

Outra opção mais econômica é ir de ônibus de Fortaleza à Brasília. Ainda não foram ofertados os horários e preços para o fim do ano, mas baseado no valor de novembro, as passagens podem ser compradas por até R$ 800 ida e volta, para quem tiver disposto a encarar cerca de 40 horas de viagem.

Vale destacar que os preços de passagens são dinâmicos. Todos os valores citados acima podem sofrer alterações para cima ou para baixo.

