Vendas de veículos têm queda de 6,7% em outubro ante setembro, afirma Fenabrave

Num sinal de acomodação da reação mostrada nos meses anteriores, as vendas de veículos zero quilômetro no Brasil terminaram outubro com queda de 6,7% frente ao resultado de setembro. Depois da melhor média diária de vendas do ano - 9,2 mil unidades em setembro -, o ritmo do mercado caiu para 9 mil veículos no mês passado.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 180,9 mil veículos foram licenciados em outubro, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Se de um lado a falta de peças vem diminuindo nas montadoras, de outro, as vendas de carros ao consumidor comum do varejo sentem os efeitos dos juros mais altos e das condições de crédito mais restritivas. A exemplo dos meses anteriores, menos da metade das vendas de carros aconteceu no varejo em outubro.

Na comparação com outubro de 2021, quando a crise de abastecimento era mais grave, as vendas de veículos subiram 11,4%, o que reduz para 3,2% a queda acumulada desde o início do ano. Desde o primeiro dia de 2022, 1,68 milhão de veículos novos foram vendidos no Brasil.

Ao comentar o resultado, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., disse que existe a possibilidade de as vendas de carros terminarem o ano com resultado positivo. "Vale destacar que a queda em relação ao mesmo período do ano passado está menor", disse o executivo, ao mencionar o resultado no segmento de carros de passeio e utilitários leves, onde a queda no ano está em 3,5%.

