Investimento no petróleo requer US$ 12,1 trihões até 2045, diz Opep

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haitham Al Ghais, destacou nesta terça-feira, 1º de novembro, que é necessário um investimento de US$ 12,1 trilhões para suprir a demanda global na indústria do petróleo até 2045. O secretário falou durante conferência internacional do petróleo realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

"Precisamos que todas as partes interessadas trabalhem juntas para garantir um clima favorável ao investimento de longo prazo com financiamento suficiente disponível, que seja sustentável e funcione tanto para produtores e consumidores, quanto para países desenvolvidos e em desenvolvimento", destacou Ghais.

O secretário também destacou que não se trata somente de aumentar a capacidade, mas de também gerir as taxas médias anuais de declínio da indústria, que, segundo ele, estão em 5%, o equivalente a mais de US$ 500 bilhões.

