Dei Valor: Entenda o "efeito Lula" no mercado e como será a transição

Entraram em vigor no último dia 3 de outubro as novas regras que atualizam as obrigações de empresas em relação ao atendimento ao consumidor. O Dei Valor te apresenta as novas regras

Neste início de semana, após a escolha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil a partir de 2023, tivemos um momento em que o mercado precificou o resultado.

O Dei Valor explica como esse processo ocorre, quais as dúvidas do mercado e quais as respostas já sabidas sobre o novo governo e as perspectivas para essa transição.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

