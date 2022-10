Sindipostos nega risco de desabastecimento de combustíveis no Ceará

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) negou nesta segunda-feira, 31, que há risco de desabastecimento de combustíveis no Estado. A informação contesta mensagem que circula nas redes sociais desde o domingo, dia 30, de que o estoque nos postos iria acabar pela falta de matéria-prima para distribuição.

Procurado pelo O POVO, o assessor econômico do Sindipostos, Antônio José Costa, ressalta que a informação é falsa e que não tem nenhum conhecimento de problemas com a distribuição dos combustíveis nos postos do Estado.

Veja a mensagem que circulou pelo whastsapp

Mensagem foi divulgada em grupos do whatsapp nesse domingo, 30 (Foto: Reprodução/WhatsApp)



Preço da gasolina e do diesel devem subir nos próximos dias

O POVO havia apurado que o preço da gasolina e do diesel devem subir após o segundo turno das eleições. De acordo com o consultor no setor de Combustíveis e Energia, Bruno Iughetti, o valor da gasolina nas refinarias da Petrobras está com preço 18% abaixo do mercado internacional, enquanto o do diesel está 20% abaixo, contrariando a atual política de preços da estatal.

Segundo Bruno, a Petrobras vem segurando os aumentos das últimas semanas. Em meados de setembro, os preços dos combustíveis no mercado internacional voltaram a subir na esteira da cotação do barril de petróleo. Mesmo assim, a Petrobras ainda não reajustou o valor de seus produtos nas refinarias.

