Guedes: Se entrar esse pessoal que diz que está tudo errado, vai dar errado

19:21 | Out. 27, 2022

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 27, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o Brasil está "condenado a crescer", mas que a economia do País pode entrar em risco em caso de uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 30.

"Se entrar esse pessoal que está falando que tudo isso que nós estamos fazendo é muito ruim, aí fico com medo mesmo de o País descarrilar, que aliás foi onde nós encontramos o País", disse Guedes, que falou com jornalistas na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Durante a sua fala, o ministro disse ainda ser a favor do "espírito do teto" de gastos, embora tenha repetido que a regra foi mal construída. Ele ainda voltou a afirmar que a imprensa produz fake news contra o governo, dizendo que foi acusado de propor a redução do Fundeb, quando teria mandado ampliar.

