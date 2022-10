Mapa lança edital para startups do agro no Nordeste

Objetivo é desenvolver soluções para os problemas do setor produtivo da Região. No Ceará, serão contempladas iniciativas para o Vale do Jaguaribe

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou edital para seleção de startups que desenvolvam soluções para o agronegócio do Nordeste. No Ceará, serão contempladas iniciativas para o Vale do Jaguaribe. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro pelo portal Agro Hub Brasil.

O AgroNordeste Digital - Desafio de Startups do Agro tem por objetivo identificar e selecionar as melhores soluções de base tecnológica para resolução dos principais problemas do setor produtivo nas cinco regiões polo de agropecuária regional, além de aproximar os atores dos ecossistemas de inovação do Nordeste com hubs, aceleradoras e investidores.

Como vai funcionar a seleção de startups

Serão duas categorias: uma aberta e uma regional. Na primeira, poderão concorrer startups nacionais ou internacionais já em funcionamento e com soluções maduras ou em vias de validação. Dessas, 12 serão selecionadas para apresentarem seus pitches.

A categoria regional será formada exclusivamente por startups da Região Nordeste, em estágio inicial de desenvolvimento.

As áreas escolhidas para a chamada são: Vale do São Francisco (Pernambuco e Bahia); Vale do Jaguaribe (Ceará); Vale do Açu (Rio Grande do Norte); e Oeste Baiano (Bahia) e Campina Grande (Paraíba).

No entanto, as startups não precisam ser necessariamente desses locais, pois a ideia é movimentar o ecossistema e promover a interação de diversas regiões em busca de soluções.

“Esse projeto será um divisor de águas, pois além de aproximar tecnologias e soluções das startups às demandas dos produtores e empreendimentos rurais, vai também oportunizar a aproximação às fontes de recursos privados para investimento nas melhores soluções. Estamos convidando também os fundos de investimentos, hubs e aceleradoras de todo país para participar da chamada”, enfatiza o coordenador-geral de Inovação Aberta da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação (SDI-Mapa), Daniel Trento.

AgroNordeste Digital: confira os principais desafios identificados



Gestão de recursos hídricos: soluções para combater o estresse hídrico, aumentando a produção e qualidade da produção nas condições do clima semiárido;

Rastreabilidade: desenvolvimento de soluções para acompanhamento e registro de informações sobre a origem do produto e processos envolvidos na produção;

Gestão de custos e comercialização: desenvolvimento de ferramentas digitais (aplicativos, softwares, etc) para auxiliar o produtor na gestão da propriedade rural;

Bioprodutos: desenvolvimento de bioinsumos de eficiência aumentada para o suprimento de nutrientes para o incremento da produção e qualidade da produção e/ou proteção de plantas contra estresses bióticos e abióticos; e

Digitalização de Processos agroindustriais: automatização de processos, IoT do agro, tecnologias digitais para melhorar o fluxo de trabalho, fluxo de processos e o manejo de rebanhos.

Premiação

As startups finalistas farão as apresentações a uma banca de especialistas e investidores. As startups que não conseguirem se deslocar ao local do evento, poderão fazer as apresentações online.

As premiações são: troféu para as três primeiras colocadas de cada categoria; certificado do Mapa para as finalistas de cada categoria.

As finalistas da categoria Start irão receber um programa de aceleração, coordenado pela Secretaria de Inovação do Mapa; conexão com investidores privados nacionais e internacionais da Rede Mapa Conecta (aceleradoras, hubs e fundos de investimentos).



80% das agrotechs estão no eixo Sul-Sudeste

Segundo a Secretaria de Inovação do Mapa, o Brasil tem evoluído na consolidação do seu ecossistema de inovação, mas há uma concentração de startups, e ambientes de inovação nas regiões Sul e Sudeste, englobando mais de 80% desses empreendimentos.

A chamada também vai contribuir para a construção de uma rede nacional de inovação no setor e ajudar a desconcentrar o eixo de investimento desses empreendimentos para as regiões agropecuárias do Nordeste, que detém oportunidades de negócios ainda não exploradas.

Para identificar esses gargalos e desafios, foi contratada, com apoio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), uma consultoria que teve a função de mobilizar os atores das áreas pilotos do projeto, elaborar diagnósticos territoriais e realizar workshops para avaliação e fortalecimento dos ecossistemas de inovação agropecuária.

O Projeto AgroNordeste Digital tem o objetivo de promover o empreendedorismo tecnológico na região, bem como levar conectividade e apoiar startups a desenvolverem novos negócios tecnológicos para o setor agropecuário.

Para a diretora do Departamento de Programas Territoriais Rurais do Mapa e responsável pelo Plano AgroNordeste, Adriana Melo, a chamada de startups do AgroNordeste Digital promove o direcionamento do Plano AgroNordeste para o fomento ao desenvolvimento de tecnologias estratégicas, como a gestão de recursos hídricos e os bioinsumos.

O Agronordeste Digital tem o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), Banco do Nordeste, Sebrae, Sudene, Embrapa, Ufersa, Univasf, Ufcg, Ifba, CNI, Senai/FIEP (PB), Ifpe, Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Abrafrutas, Cooperativa Optar orgânicos, entre outros apoiadores.

