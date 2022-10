China atrasa divulgação de PIB em meio à Congresso do Partido Comunista

A China abruptamente atrasou a publicação do seu Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre um dia antes da data prevista para a divulgação, num movimento incomum em meio ao 20º Congresso do Partido Comunista esta semana.

Os dados do PIB, bem como uma série de outros indicadores econômicos como vendas no varejo, vendas de imóveis e investimentos em ativos fixos, foram marcados como "atrasados" no site do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) da China.

O site não informa uma razão para o atraso nem diz quando os dados serão divulgados. Porta-vozes do NBS não responderam imediatamente a pedidos por comentários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo nesta segunda-feira (17) em Pequim, um funcionário do principal planejador econômico da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse a repórteres que a economia "melhorou significativamente" no terceiro trimestre do ano, apesar de vários ventos contrários, incluindo surtos de covid-19 e clima extremo, em referência às inundações e secas que assolaram partes do país no último verão local.

Na sexta-feira da semana passada, a Administração Geral de Alfândegas da China havia adiado a divulgação dos números mensais do comércio, conforme programado. Nesse caso, também, as autoridades não ofereceram nenhuma explicação pública e não atenderam telefonemas em busca de comentários. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags