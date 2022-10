Chanceler alemão ordena que usinas nucleares do país sigam operando até abril

17:44 | Out. 17, 2022

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ordenou que os ministros se preparem para manter todos as três usinas nucleares restantes do país em funcionamento até meados de abril para afastar um possível crise de energia. O gabinete de Scholz disse que a decisão foi feita pelo chanceler nesta segunda-feira, 17, por meio de uma carta.

O movimento se sobrepõe aos pontos de vista do ministro da Economia, Robert Habeck, da Aliança que inclui o Partido Verde, e do ministro das Finanças, Christian Lindner, do Partido Democrata Liberal.

Habeck argumentou que apenas duas usinas deveriam continuar operando além do desligamento programado em 31 de dezembro.

Já Lindner sugeriu que as três deveriam continuar operando para além de abril.

