Restaurante abre 150 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

Nova loja da rede Coco Bambu no North Shopping Fortaleza terá capacidade para 250 lugares e representa um investimento de R$ 6 milhões por parte da marca

Prevista para o segundo semestre, a inauguração da nova unidade do Coco Bambu em Fortaleza representa um investimento de R$ 6 milhões por parte da empresa e uma oportunidade de realocação no mercado de trabalho. A estimativa é de que sejam criadas 150 vagas de emprego, diretas e indiretas, a serem ocupadas integralmente antes da abertura do novo estabelecimento.



O restaurante está sendo construído no North Shopping Fortaleza com capacidade para atender 250 pessoas simultaneamente e está contratando profissionais para os seguintes cargos:

Quais as vagas de emprego no Coco Bambu do North Shopping Fortaleza?

Analista financeiro

Recursos humanos

Gerência

Maître

Garçom

Cumim

Chef de cozinha e bar

Auxiliar de cozinha e bar

Serviços gerais

Recepcionista

Além dos cargos citados, outras vagas serão abertas até a inauguração do novo restaurante. "Além da opção de lazer fora de casa, também atenderá por delivery a partir da unidade do shopping", comenta Paulo Alencar, Superintendente do North Shopping Fortaleza.

Como mandar currículo para vagas de emprego?

Os interessados devem enviar seus respectivos currículos para o e-mail "[email protected]" para formalizar a candidatura na vaga desejada. Além disso, será possível se candidatar para as vagas de emprego abertas por meio do site do Coco Bambu, na aba "trabalhe conosco", clicando aqui.

Todas as vagas exigem experiência comprovada e receberão candidaturas até o preenchimento total dos cargos

Serviço

Vagas de emprego Coco Bambu no North Shopping Fortaleza

Lista de vagas disponíveis no site do Coco Bambu, aqui (https://cocobambu.gupy.io/)

Currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected]

