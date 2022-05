A duas semanas para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda 2022, cerca de 12 milhões de pessoas ainda não contribuíram; saiba como contribuir

A duas semanas para o fim do prazo de declaração do Imposto de Renda em 2022, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não pagaram o valor devido à Receita Federal. Neste ano, a expectativa do Estado é de receber 34,1 milhões de declarações até o dia 31 de maio.

Em 2022, o Imposto de Renda completa 100 anos de existência desde que foi instituído em 1922. À priori, a lei que estabelecia a cobrança do tributo (Lei Orçamentária de 31 de dezembro de 1922) tinha apenas um artigo e oito incisos.

"Desde então, os valores arrecadados têm contribuído para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro", conforme está escrito em site do Governo Federal.

Imposto de Renda 2022: como declarar pela primeira vez; veja dicas

O contribuinte deve separar toda a documentação antes de iniciar o preenchimento da declaração de modo a evitar cair na malha fina. Um erro de preenchimento ou a falta de alguma informação pode levar a pessoa ter o CPF irregular e dever prestar contas diretamente com a Receita Federal.

Aos separar todos os documentos, o contribuinte pode declarar o imposto de três formas diferentes, todas online: diretamente pelo Portal e-CAC, por meio de aplicativo (app) para celular ou tablet, ou baixando o Programa Gerador de Declaração (PGD), este deve ser baixado diretamente do site da Receita Federal.

Imposto de Renda 2022: reuna todos os documentos necessários

Documento de identificação (nome, CPF, data de nascimento)

Título de eleitor;

Endereço completo atualizado;

Comprovante da atividade profissional;

Dados bancários, para débito ou restituição do imposto;

Dependentes (nome, data de nascimento e grau de parentesco).

Imposto de Renda 2022: comprovantes de renda

Informe de rendimentos do empregador (salário) e pró-labore;

Informe de rendimentos de distribuição de lucros;

Informe de rendimentos de instituições bancárias e outras instituições financeiras;

Comprovante de aluguéis;

Comprovantes e documentos de outras rendas (pensão alimentícia, doações, herança e outros);

Informe de rendimento de aposentadoria e/ou pensão;

Imposto de Renda 2022: comprovantes de pagamentos

Recibos de pagamentos de serviços médicos, odontológicos e com fisioterapeutas;

Notas fiscais de despesas com hospitais, clínicas e laboratórios;

Comprovantes de pagamentos ou informe de rendimentos de plano ou seguro saúde em nome da pessoa física;

Comprovante de pagamentos de despesas com educação (escolas de ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação ou técnico. Não são dedutíveis cursos de idiomas, cursos de extensão, livre ou cursinhos preparatórios);

Comprovante de pagamentos de pensão alimentícia, por decisão judicial;

Comprovante de pagamento da Previdência Social e/ou privada.

Imposto de Renda 2022: comprovantes de bens

Toda compra ou venda de bens como automóveis, imóveis, barcos e gado etc devem ser informados à Receita Federal no momento da comprovação de renda. O contribuinte deverá ter nota fiscal, recibo, contrato de compra e venda ou escritura.

É necessário comprovar também as demais posses, como cotas de empresas de que o contribuinte é sócio, dinheiro em espécie e empresa

