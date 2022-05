Imposto de Renda 2022: como consultar a declaração do Imposto?

Faltam duas semanas para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O contribuinte que já pagou o valor devido, pode consultar o recibo; saiba como

A duas semanas para o fim do prazo de declaração do Imposto de Renda em 2022, em torno de 12 milhões de contribuintes ainda não pagaram o valor devido à Receita Federal. Neste ano, a expectativa do Estado é de receber 34,1 milhões de declarações até o dia 31 de maio.

Em 2022, o Imposto de Renda completa 100 anos de existência desde que foi instituído em 1922. À priori, a lei que estabelecia a cobrança do tributo (Lei Orçamentária de 31 de dezembro de 1922) tinha apenas um artigo e oito incisos.

"Desde então, os valores arrecadados têm contribuído para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro", conforme está escrito em site do Governo Federal.

Imposto de Renda 2022: como consultar a declaração?

O recibo de entrega da declaração é enumerado. Após a efetuação do pagamento à Receita Federal, o número atribuído ao recibo fica gravado no dispositivo utilizado para enviar a declaração, sendo possível imprimir o documento a qualquer momento. Para tanto, basta abrir o programa usado para enviar a declaração e selecionar o ícone "Declaração" e, em seguida, o ícone "Imprimir".

Caso o contribuinte não possua mais o arquivo da declaração, é possível obter uma cópia do arquivo pelo sistema Meu Imposto de Renda por meio do e-CAC com a conta gov.br, que não necessita do número de recibo da declaração para ser gerada (diferente do código de acesso).

