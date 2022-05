Yellen defende mais esforços para implementar acordo de tributação global

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu nesta terça-feira que a comunidade internacional deve acelerar a implementação da reforma no sistema de tributação global. Em outubro do ano passado, 137 países fecharam acordo que prevê um imposto corporativo mínimo de pelo menos 15%.

"Uma vez implementado, podemos destinar as receitas geradas por este acordo para financiar investimentos para tornar nossas economias mais sustentáveis e mais justas - não apenas nos Estados Unidos e na União Europeia, mas também em países emergentes e em desenvolvimento", ressaltou, durante discurso no Fórum Econômico de Bruxelas.

Yellen destacou que ainda há divergências sobre o chamado "Pilar 1" do acordo, que trata da taxação de serviços digitais. "Devemos resolver as questões em aberto no Pilar 1 para que o tratado multilateral esteja pronto para assinatura", argumentou.

A líder do Tesouro americano também comentou que a guerra na Ucrânia deve servir de chamado para que os países acelerem a transição energética e, dessa forma, reduza a dependência a atores geopolíticos como a Rússia.

