Casa Azul e Inovenow são selecionadas pelo edital Fundeci no Ceará

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou nesta segunda-feira, 16, os projetos aprovados pelo edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci). Ao todo, cinco projetos de aceleração de startups receberão R$ 8 milhões para fomentar o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento sustentável de empresas que estão em sua fase inicial. No Ceará, foram selecionadas a Casa Azul Participações S/A e a Inovenow Serviços em Tecnologia e Inovação LTDA.

Também foram contemplados pelo edital do Fundeci: Getin Aceleradora - Gestão Empresarial, Tecnologia e Inovação LTDA; Hubb Salvador Consultoria Empresarial; e Instituto para o Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica LTDA. Todos na Bahia.

O edital visa oferecer apoio com recursos não reembolsáveis que permitam a capacitação de startups, bem como a ampliação das oportunidades de negócios, contribuindo para inovação e dinamização da economia regional.

Os projetos selecionados devem promover a aproximação de startups com investidores e potenciais clientes e aplicar metodologia de validação de ideias, além de realizar acompanhamento, capacitação e aconselhamento nos aspectos técnicos, jurídicos e mercadológicos.

Dentre os projetos selecionados, o da Casa Azul, aceleradora de startups do Grupo O POVO, foi o primeiro colocado no edital. Para o diretor de operações da aceleradora, Maurício Cardoso, esse apoio do BNB, via Fundeci, é fundamental para impulsionar o ecossistema de inovação do Nordeste.

“As aceleradoras recebem com muita felicitação esse modelo de subvenção de projeto pelo Fundeci porque é uma forma estratégica, porque as aceleradoras já fazem isso, aceleramos startups, e agora vamos ter apoio para fazer muito mais do que a gente poderia fazer”.

Ele reforça que no caso do projeto cearense selecionado a ideia é criar uma estratégia robusta, estruturada, para dar maior dinamicidade ao mercado. “A gente construiu um relacionamento e uma estratégia com grandes aceleradoras nacionais para trazer para dentro do projeto e ajudar a construir o melhor modelo e a melhor experiência para as startups do Nordeste. Estamos muito confiantes e animados para executar esse recurso“.

As aceleradoras aprovadas no edital devem executar Programas de Educação Empreendedora com duração de até 12 meses e divididos em dois módulos: Ideação e Tração. Cada projeto selecionado ofertará 60 vagas para startups, sendo 30 para o módulo Ideação e 30 para o de Tração.



"É super importante para incentivar o desenvolvimento de startups da região Nordeste, principalmente, porque apoia os empreendedores por meio da educação empreendedora, assim eles podem melhorar a estrutura dos seus negócios para desenvolvimento no mercado e captação de investimentos“,afirmou Vanessa Pessoa, CEO da Inovenow, edtech cearense criada em 2018 e que já atendeu mais de mil startups em projetos diversos.

O que é uma aceleradora?

Para efeito do edital, aceleradora é uma empresa privada que apoia a criação e o crescimento de startups, por tempo determinado, por meio da aproximação com investidores e potenciais clientes e da aplicação de metodologia de validação de ideias, de acompanhamento, de capacitação e de aconselhamento nos aspectos técnicos, jurídicos e mercadológicos.

O que é uma startup?

São as organizações empresariais ou societárias formalmente constituídas, nascentes ou em operação recente, com tempo de exercício de até 10 anos, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados, e com receita bruta anual de até R 16 milhões.

