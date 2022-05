ITE-Facamp avança 0,5% na margem em março, após queda de 0,8% em fevereiro

O Índice de Tendência Econômica da Facamp avançou 0,5% na margem em março, na série com ajuste sazonal, após ter registrado queda de 0,8% em fevereiro. Com o resultado, o indicador encerrou o primeiro trimestre com queda de 0,9% na margem, após retração de 0,8% no quarto trimestre de 2021.

"Dado que a correlação do ITE com o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral é elevada, o resultado indica que é significativa a probabilidade de um recuo do PIB no primeiro trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021", afirmam os pesquisadores no Núcleo de Estudos da Conjuntura (NEC) da Facamp, em nota.

Na comparação com o mesmo mês de 2021, o ITE mostrou queda de 0,6% em março, após um recuo de 1,2% em fevereiro.

O índice acumula crescimento de 6,9% em 12 meses, abaixo da alta de 7,9% observada nos 12 meses encerrados em fevereiro.

O indicador

De acordo com o NEC-Facamp, o ITE tem um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,83 com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Em relação ao PIB trimestral, o coeficiente de correlação foi de 0,79 no quarto trimestre de 2021.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) divulga o ITE-Facamp entre os dias 10 e 15 de cada mês.

