100 vagas de emprego são abertas em restaurante de Fortaleza

Com previsão de iniciar as atividades no próximo mês (junho), em Fortaleza, o Vasto, restaurante da rede Coco Bambu, está contratando. São 100 vagas de emprego abertas.

Como se candidatar a uma vaga de emprego?

As oportunidades de contratação são para o cargo de barman, recepcionista, sushiman, broiller, cumins, garçons, cozinheiros, entre outras.

Os currículos deverão ser entregues no endereço Av. Senador Virgílio Távora, 511, no bairro Meireles, ou através do e-mail: [email protected]

Após o envio do currículo, a equipe de Recursos Humanos do Grupo Coco Bambu entrará em contato para a seleção.

O que é o Vasto?

Imagem de como ficará o Vasto restaurante (Foto: Divulgação)



Vasto é um restaurante da rede Coco Bambu que se vende como de alta gastronomia, requinte e sofisticação.

A marca abre a quinta unidade do País e a primeira em Fortaleza. “Estamos muito animados com a nossa nova unidade em Fortaleza. Queremos proporcionar momentos únicos através de uma experiência gastronômica de excelência, sofisticada e com um toque de descontração”, conta Afrânio Barreira, sócio-fundador do Coco Bambu.

O empreendimento tem uma área de 2 mil metros quadrados (m²). Ao todo, serão 400 lugares, sendo 150 nos espaços de eventos e 250 destinados ao salão principal.

O cardápio leva a assinatura da chef executiva Daniela Barreira, com destaque para os cortes bovinos de raça britânica, sushis de elevado padrão, saladas e sanduíches.

Na adega, são mais de 200 rótulos, com predominância de regiões produtoras de Portugal, Itália, Argentina e Chile.

