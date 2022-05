BCE está pronto para começar a elevar juros em julho, diz Peter Kazimir

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir disse nesta quinta-feira (12) que a instituição está pronta para começar a elevar seus juros básicos em julho. Kazimir fez o comentário em sua conta oficial no Twitter. Em discurso nesta quarta-feira, 11, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a autoridade monetária deverá concluir seu programa de compras de ativos, o chamado APP, no começo do terceiro trimestre e que a primeira alta de juros poderá vir "algumas semanas" depois disso.

