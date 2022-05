Pão de Açúcar fecha duas unidades em Fortaleza após estudos de "viabilidade econômica"

As unidades do supermercado Pão de Açúcar localizadas no Shopping Molina (Avenida Washington Soares, nº 4040) e na Avenida Antônio Sales, nº 2477, ambas em Fortaleza, foram fechadas definitivamente. A decisão da empresa é guiada por "estudos de viabilidade econômica", conforme destaca em resposta ao O POVO.

Ao ser questionada pelo O POVO, a empresa destaca que todos os funcionários das duas unidades serão realocados em outras unidades, cargos e funções dentro da própria rede. "Os colaboradores serão redirecionados para outras operações na região", pontua a empresa em nota.

Com relação aos clientes, o Grupo Pão de Açúcar reforça que os serviços de vendas online e entregas serão mantidos na região das unidades que foram fechadas. A rede destaca ainda que trabalhará para direcionar o fluxo dos consumidores das lojas fechadas para as unidades mais próximas .

Reestruturação da rede de supermercados

As ações de fechamento e abertura de novas unidades do Grupo Pão de Açúcar se alinham com os informes comunicados ao mercado ainda em outubro de 2021 que revelava a decisão de descontinuar o formato de hipermercado da marca Extra será descontinuado.

"Das 103 lojas da rede, 70 pontos comerciais foram vendidos ao Assaí, e as demais 33 unidades serão convertidas em outros formatos do Grupo Pão de Açúcar ou fechados. As lojas do Shopping Iguatemi e na Avenida Aguanambi serão unidades do Pão de Açúcar e deverão reabrir sob a nova bandeira nos próximos meses", acrescenta a empresa em nota.

As novas unidades do Pão de Açúcar serão estruturadas com o conceito G7 (Geração 7), que é baseado em iniciativas que redesenham completamente a experiência de compra dos clientes. "Esse modelo de loja traz um layout que revitaliza o fluxo, reforça a integração da transformação digital ao processo de compra, valoriza espaços verdes e as seções de produtos sustentáveis, além de ampliar o sortimento de produtos premium e trazer a criação de espaços de convivência com produtos prontos para o consumo", finaliza a empresa.

